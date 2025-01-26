الحاج محمد رعد:هنيئاً ‏للوطن بكم تصنعون لابنائه كلهم على اختلاف طوائفهم ومناطقهم واتجاهاتهم مستقبلا حراً ‌‏عزيزاً – موقع قناة المنار – لبنان
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January 26 2025 - 22:28

الحاج محمد رعد:هنيئاً ‏للوطن بكم تصنعون لابنائه كلهم على اختلاف طوائفهم ومناطقهم واتجاهاتهم مستقبلا حراً ‌‏عزيزاً

منذ 1 ساعة 26 January، 2025
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