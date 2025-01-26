رئيس المجلس المحلي لمستوطنة المطلة: التاريخ يعيد نفسه وما حصل في العام 2000 مع انسحاب “الجيش الإسرائيلي” من لبنان يحصل اليوم في العام 2025 – موقع قناة المنار – لبنان
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January 26 2025 - 22:28

رئيس المجلس المحلي لمستوطنة المطلة: التاريخ يعيد نفسه وما حصل في العام 2000 مع انسحاب “الجيش الإسرائيلي” من لبنان يحصل اليوم في العام 2025

منذ 2 ساعة 26 January، 2025
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