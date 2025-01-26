الرئاسة الفرنسية: ماكرون طلب من نتانياهو سحب قواته التي لا تزال منتشرة في لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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January 26 2025 - 17:52

الرئاسة الفرنسية: ماكرون طلب من نتانياهو سحب قواته التي لا تزال منتشرة في لبنان

منذ 16 mins 26 January، 2025
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