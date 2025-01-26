مصادر خاصة لموقع المنار عن نقاط حدودية ما زال العدو الإسرائيلي يتواجد فيها وهي مروحين وبلاط ومارون الراس وعيترون ويارون وبليدا ومحيبيب وحولا وميس الجبل والوزاني – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
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January 26 2025 - 17:52

مصادر خاصة لموقع المنار عن نقاط حدودية ما زال العدو الإسرائيلي يتواجد فيها وهي مروحين وبلاط ومارون الراس وعيترون ويارون وبليدا ومحيبيب وحولا وميس الجبل والوزاني

منذ 23 mins 26 January، 2025
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