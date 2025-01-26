رئيس الحكومة السابق سعد الحريري : أنحني أمام الشهداء والجرحى في الجنوب وإرادتهم بوجه احتلال يخرق وقف إطلاق النار – موقع قناة المنار – لبنان
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January 26 2025 - 13:14

رئيس الحكومة السابق سعد الحريري : أنحني أمام الشهداء والجرحى في الجنوب وإرادتهم بوجه احتلال يخرق وقف إطلاق النار

منذ 1 ساعة 26 January، 2025
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