النائب الحاج حسن: بقاء العدو في أرضنا مرفوض.. والمقاومة تراقب وتتابع

أشار عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسين الحاج حسن الى ان “الدولة اللبنانية هي المعنية بالقيام بدورها لإتمام تنفيذ الاتفاق وانسحاب العدو الاسرائيلي من أرضنا إنسحاباً كاملاً، وهي المعنية بالتواصل مع الراعي الأميركي أو الفرنسي أو الأمم المتحدة للقيام بهذا الدور والوصول إلى هذه النتيجة”.

وشدد الحاج حسن في حديث له السبت على أن “بقاء العدو في أرضنا مرفوض وهو احتلال”، وتابع “نحن في المقاومة وحزب الله نراقب ونتابع ونجري الإتصالات اللازمة مع المسؤولين اللبنانيين وعندما يجب أن نتخذ أي موقف سنتخذه ونعلنه”، واوضح “هذا هو موقفنا الذي أعلناه في تصريحاتنا وفي بيان حزب الله مؤخرا وللبحث والمتابعة صلة”.

وفي ملف تشكيل الحكومة، قال الحاج حسن إن “هذا البلد مبني على الشراكة الحقيقية”، واكد ان “لا شرعية لأي صيغة أو سلطة تناقض صيغة العيش المشترك ومن ضمنه أي صيغة تؤدي إلى عدم تمثيل ما يمثله الثنائي الوطني حركة أمل وحزب الله من تمثيل كبير وواسع للبيئة التي يمثلون”، ولفت الى ان “الجميع معني بإنجاح الانطلاقة الجديدة للبنان والجميع مسؤول عن إنجاحها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام