النائب فياض: عدم إكمال العدو الإسرائيلي لإنسحابه يشكّل معطى شديد الخطورة

قال عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض إن “عدم إكمال العدو الإسرائيلي لإنسحابه من أرضنا إنسحاباً كاملاً ضمن المهلة المقررة، وعدم قيام اللجنة الدولية بدورها المفترض لإلزام العدو بذلك وفقاً للإجراءات التنفيذية للقرار 1701، إنما يشكِّل معطى شديد الخطورة ويهدد مسار الإلتزامات والإتفاقات التي وافقت عليها الحكومة اللبنانية ويضعها في مهب الريح”.

واضاف فياض في حديث له السبت ان ذلك “يفرض على الحكومة اللبنانية إعادة تقويم الموقف، لاستكشاف السبل الأكثر فاعلية في حماية السيادة اللبنانية، وفرض الإنسحاب الإسرائيلي وطمأنة اللبنانيين وبالأخص المجتمع الجنوبي الذي يعيش حالة غضب وغليان شديدين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام