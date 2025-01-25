القناة 14 العبرية : “تل أبيب” تدرس فتح محور نتساريم والسماح بمرور الفلسطينيين لشمال غزة قبل عودة أربيل يهود – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 25 2025 - 20:20

القناة 14 العبرية : “تل أبيب” تدرس فتح محور نتساريم والسماح بمرور الفلسطينيين لشمال غزة قبل عودة أربيل يهود

منذ 42 mins 25 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة