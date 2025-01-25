إصابة مواطن لبناني في القنطرة بإطلاق نار من قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأهالي الذين حاولوا الدخول إلى بلدتهم في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 25 2025 - 14:10

إصابة مواطن لبناني في القنطرة بإطلاق نار من قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأهالي الذين حاولوا الدخول إلى بلدتهم في جنوب لبنان

منذ 1 ساعة 25 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة