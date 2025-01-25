مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني ينشر أسماء الـ200 أسير المقرر الإفراج عنهم اليوم من بينهم 120 أسيرا محكوما عليهم بالمؤبد و80 أسيرا محكومين بمدد مختلفة – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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January 25 2025 - 12:38

مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني ينشر أسماء الـ200 أسير المقرر الإفراج عنهم اليوم من بينهم 120 أسيرا محكوما عليهم بالمؤبد و80 أسيرا محكومين بمدد مختلفة

منذ 21 mins 25 January، 2025
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