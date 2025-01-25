مراسل المنار : تقدم دبابات واليات من بلدة حولا بإتجاه اطرافها الغربية وصولا حتى مثلث وادي السلوقي ( اكاسيا) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 25 2025 - 09:32

مراسل المنار : تقدم دبابات واليات من بلدة حولا بإتجاه اطرافها الغربية وصولا حتى مثلث وادي السلوقي ( اكاسيا)

منذ 52 mins 25 January، 2025
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