عناوين واسرار الصّحف اللبنانية الصادرة اليوم السبت 25-1-2025

العناوين

البناء:

– ترامب يستهدف مداخيل الخليج بضخ النفط الأميركي نحو أوروبا وتخفيض الأسعار

– الإعلام العبري: حماس تسيطر على المبادرة في الحرب الإعلامية وتظهر منتصرة

– دعم أميركي لخرق نتنياهو مهلة الاتفاق.. والشعب والمقاومة بانتظار الدولة والجيش

النهار:

– تأخير الانسحاب الإسرائيلي يدهم الانفراج والعهد والتأليف

الأخبار :

– ابن فرحان لنواف سلام: اِمْضِ بحكومة أمر واقع!

– الحريري راجع!

– واشنطن تغطي استمرار الاحتلال

– «المستقبل» عائد إلى السياسة… من دون رئيسه؟

اللواء :

– رعونة الإحتلال: لن ننسحب.. والأهالي للعودة «بقوة الإتفاق»

– تدفق الدعم الخليجي رهن الإصلاحات.. وسلام يعكف على إنجاز عملية التأليف أواسط الأسبوع المقبل

– الرئيس ميقاتي المصارحة … والمصالحة

الشرق :

– مقارنة بين «التيار» و «القوات»

– دعم كويتي وخليجي للبنان.. وإسرائيل لن تنسحب من الجنوب

الجمهورية :

ـ واشنطن: تأجيل الانسحاب موقتاً

– لبنان أمام تحدّيات كبرى

الديار :

– العدو الإسرائيلي يصعّد عدوانه على لبنان: حكومة نتنياهو تعلن رفضها الانسحاب من الجنوب

– لبنان سيلجأ الى الدول الضامنة للاتفاق الدولي وفي طليعتها واشنطن

– الحكومة ضحية «التناتش» على الوزارات «الدسمة» والمقايضات ولا موعد للولادة

– ما هي مفاجآت حريق لوس أنجلوس «الجهنمي»؟

– لماذا أفق التغيير المناخي «المظلم»…يشتعل؟!

الاسرار

اللواء

همس

– لم يحصل لبنان من رئيس دولة غربية صديقة على إجابة في ما خصَّ استئناف شركة مقرُّها في عاصمة هذه الدولة للتنقب في بلوكات النفط اللبنانية

غمز

– تحسب كتل وازنة مردود الحقائب التي تحصل عليها، من زاوية ربطها بالتأثير على الجمهور الناخب في العام المقبل.

لغز

– حسب الموفدين والخبراء، فإن لبنان له الأفضلية على دول ومناطق أخرى بحاجة إلى إعادة الإعمار، ومستقبل الاستثمار بعد ذلك في اقتصادياتها

الجمهورية:

– توقّع سياسي بارز أنّ تشهد الحياة السياسية في البلاد، بعد تأليف الحكومة وانطلاق عملها، حركة ناشطة ومبكرة تستهدف اقامة تحالفات تحضيراً للانتخابات النيابية في السنة المقبلة.ويُنتظر أن تجمع هذه التحالفات بين أضداد لم يكن متوقعاً اجتماعها قبلاً.

– يستعد تنظيم سياسي فاعل لإجراء مراجعة شاملة لخطابه السياسي وتحالفاته تمهيداً للانطلاق بخطاب جديد ولتحالفات جديدة، بما يعزز حضوره داخل الدولة وخارجها على كل المستويات ، كما ستؤدي هذه المراجعة إلى تغييرات مهمّة في بنيته التنظيمية والقيادية بمستوياتها المتعددة.

– يقول مصدر معني بانجاز استحقاق داهم إنّ بعض القوى السياسية لم تغيّر بعد من أسلوبها بتغطية تعطيلها لهذا الاستحقاق باتهام الاخرين بهذا التعطيل، ظناً منها بأنّها ستنال بهذا الإتهام ما تطالب به من حصص

البناء:

خفايا

– توقع مصدر أمني أن تشهد الساعات الثماني والأربعين الفاصلة عن نهاية مهلة الستين يوماً في اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان كثافة في الاتصالات والمواقف في ظل غموض يكتنف الحصيلة النهائية بعدما صدر بيان عن مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يؤكد الالتزام بالاتفاق ولا يتحدث عن أسباب أمنية كذريعة للبقاء في مناطق معينة من الجنوب أو عن أسباب لوجستية لتمديد المهلة بل يربط الانسحاب التزاماً بالاتفاق بما وصفه عدم تنفيذ الجيش اللبناني لالتزامه بالانتشار وعدم إكمال حزب الله لانسحابه من جنوب الليطاني وهذه بنود في الاتفاق يسهل التحقق منها ومراجعتها عبر اليونيفيل ولجنة الإشراف بما يعني أن البيان يفتح الباب أمام التزام بالمهلة بعد سلسلة مراجعات وتوضيحات أو خطوات معينة. ورأى المصدر في خطوات الجيش لمنع وصول الأهالي في زحف شعبي نحو القرى الأمامية تطبيقاً لاتفاق ربما يتم التوصل إليه مقابل الانسحاب ضمن المهلة.

كواليس

– يتوقف الخبراء والمحللون في كيان الاحتلال وعبر القنوات العبرية عند ما يصفونه بالحرب النفسية المنظمة التي تشنها قوات القسام منذ اتفاق وقف إطلاق النار تستعيد عبرها صورة القوة الاستثنائية مقابل صورة هزيلة لجيش الاحتلال في مواجهتها وتقول إن كثافة المواد الإعلامية التي يجري بثها والحرص على حرب الصورة التي بدأت بيوم ظهور قوات القسام بكامل عدّتها وعديد ضخم يوم تبادل الأسرى تقول إن مراحل تنفيذ الاتفاق زاخرة بحلقات من مسلسل ربما يقلب الصورة التي رغب بها قادة الكيان وسوقوا لها على قاعدة أن الحرب حققت أهدافها بإضعاف حماس إلى حد القضاء عليها

المصدر: صحف