“رويترز”: معلومات المخابرات الأميركية تقول إن حماس جندت ما بين 10 إلى 15 ألف مقاتل منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 25 2025 - 00:18

“رويترز”: معلومات المخابرات الأميركية تقول إن حماس جندت ما بين 10 إلى 15 ألف مقاتل منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة

منذ 1 ساعة 24 January، 2025
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