عضو المجلس السياسي الأعلى اليمني محمد علي الحوثي تعليقا على قرار التصنيف الأميركي: سيتم دراسة أي خطوات تتخذ ضد شعبنا وسيتعامل اليمن معها بالمستوى نفسه – موقع قناة المنار – لبنان
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January 24 2025 - 22:48

عضو المجلس السياسي الأعلى اليمني محمد علي الحوثي تعليقا على قرار التصنيف الأميركي: سيتم دراسة أي خطوات تتخذ ضد شعبنا وسيتعامل اليمن معها بالمستوى نفسه

منذ 6 mins 24 January، 2025
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