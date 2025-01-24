جرافات الاحتلال تهدم عدداً من المباني السكنية جنوب حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 24 2025 - 12:00

جرافات الاحتلال تهدم عدداً من المباني السكنية جنوب حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة

منذ 19 mins 24 January، 2025
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