قوات الاحتلال تقتحم بلدة قباطية جنوب جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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January 24 2025 - 10:26

قوات الاحتلال تقتحم بلدة قباطية جنوب جنين

منذ 1 ساعة 24 January، 2025
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