قوات الاحتلال تدمر البنية التحتية عند مدخل بلدة اليامون غرب جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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January 24 2025 - 08:54

قوات الاحتلال تدمر البنية التحتية عند مدخل بلدة اليامون غرب جنين

منذ 13 mins 24 January، 2025
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