قوات الاحتلال تقتحم محيط المستشفى الوطني وسط مدينة نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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January 24 2025 - 05:50

قوات الاحتلال تقتحم محيط المستشفى الوطني وسط مدينة نابلس

منذ 29 mins 24 January، 2025
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