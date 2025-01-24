قوات الاحتلال تقتحم بلدة عناتا شمال شرق القدس وتعتقل عددا من الشبان وقامت بتفتيش بعض المنازل والمحال التجارية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 24 2025 - 02:44

قوات الاحتلال تقتحم بلدة عناتا شمال شرق القدس وتعتقل عددا من الشبان وقامت بتفتيش بعض المنازل والمحال التجارية

منذ 54 mins 24 January، 2025
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