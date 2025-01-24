الأونروا: تقارير عن استشهاد أكثر من 14,500 طفل في الحرب وتضرر 88% من المدارس في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 24 2025 - 01:12

الأونروا: تقارير عن استشهاد أكثر من 14,500 طفل في الحرب وتضرر 88% من المدارس في قطاع غزة

منذ 4 mins 24 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة