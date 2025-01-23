حزب الله: أي تجاوز لمهلة الـ60 يوماً يُعدّ تجاوزاً فاضحاً للاتفاق وإمعاناً في التعدي على السيادة ‏اللبنانية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 23 2025 - 19:02

حزب الله: أي تجاوز لمهلة الـ60 يوماً يُعدّ تجاوزاً فاضحاً للاتفاق وإمعاناً في التعدي على السيادة ‏اللبنانية

منذ 1 ساعة 23 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة