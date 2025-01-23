مكتب الإعلام الحكومي بغزّة: 14 ألفًا و222 مفقودًا خلال حرب الإبادة الجماعية التي شنّها الاحتلال على القطاع ولم يصلوا إلى المستشفيات حتّى 18 كانون الثاني/يناير 2025 – موقع قناة المنار – لبنان
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January 23 2025 - 07:32

مكتب الإعلام الحكومي بغزّة: 14 ألفًا و222 مفقودًا خلال حرب الإبادة الجماعية التي شنّها الاحتلال على القطاع ولم يصلوا إلى المستشفيات حتّى 18 كانون الثاني/يناير 2025

منذ 26 mins 23 January، 2025
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