سرايا القدس-كتيبة جنين: تمكن مقاتلونا في تمام الساعة 12:4ص اليوم من تفجير عبوة ناسفة أرضية من نوع kj37 بآلية عسكرية وإخراجها عن الخدمة في محور الحصان محققين إصابات مؤكدة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 23 2025 - 03:56

سرايا القدس-كتيبة جنين: تمكن مقاتلونا في تمام الساعة 12:4ص اليوم من تفجير عبوة ناسفة أرضية من نوع kj37 بآلية عسكرية وإخراجها عن الخدمة في محور الحصان محققين إصابات مؤكدة

منذ 46 mins 23 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة