البنتاغون: سنوفر جسرا جويا عسكريا لدعم ترحيل أكثر من 5 آلاف مهاجر غير نظامي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 23 2025 - 02:02

البنتاغون: سنوفر جسرا جويا عسكريا لدعم ترحيل أكثر من 5 آلاف مهاجر غير نظامي

منذ 1 ساعة 23 January، 2025
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