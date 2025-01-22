مراسل المنار: العدو الصهيوني ينفذ تفجيرا في بلدة ميس الجبل – موقع قناة المنار – لبنان
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January 22 2025 - 21:44

مراسل المنار: العدو الصهيوني ينفذ تفجيرا في بلدة ميس الجبل

منذ 2 ساعة 22 January، 2025
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