الاعلام العبري: الاشتباه بإطلاق مسيّرة مفخخة من قرية مادما باتجاه مستوطنة يتسهار قرب نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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January 22 2025 - 19:24

الاعلام العبري: الاشتباه بإطلاق مسيّرة مفخخة من قرية مادما باتجاه مستوطنة يتسهار قرب نابلس

منذ 46 mins 22 January، 2025
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