وسائل إعلام فلسطينية: المقاومة تستهدف قوات الاحتلال بعبوة ناسفة في محيط مخيم جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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January 22 2025 - 16:52

وسائل إعلام فلسطينية: المقاومة تستهدف قوات الاحتلال بعبوة ناسفة في محيط مخيم جنين

منذ 22 mins 22 January، 2025
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