اعلام العدو: إصابة مستوطنين اثنين، خلال تصدي الفلسطينيين والنشطاء لهجوم المستوطنين على خربة سوسيا بمسافر يطا جنوب الخليل – موقع قناة المنار – لبنان
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January 22 2025 - 16:50

اعلام العدو: إصابة مستوطنين اثنين، خلال تصدي الفلسطينيين والنشطاء لهجوم المستوطنين على خربة سوسيا بمسافر يطا جنوب الخليل

منذ 1 ساعة 22 January، 2025
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