بناء على توجيه السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي تم الإفراج اليوم عن طاقم السفينة (جلاكسي ليدر) بالتنسيق مع حركة حماس ووساطة سلطنة عمان – موقع قناة المنار – لبنان
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January 22 2025 - 16:50

بناء على توجيه السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي تم الإفراج اليوم عن طاقم السفينة (جلاكسي ليدر) بالتنسيق مع حركة حماس ووساطة سلطنة عمان

منذ 2 ساعة 22 January، 2025
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