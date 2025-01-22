سرايا القدس كتيبة جنين: نواصل برفقة كتائب القسام وشباب الثأر والتحرير مواجهة قوات الاحتلال المقتحمة لجنين في محاور القتال المختلفة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 22 2025 - 14:04

سرايا القدس كتيبة جنين: نواصل برفقة كتائب القسام وشباب الثأر والتحرير مواجهة قوات الاحتلال المقتحمة لجنين في محاور القتال المختلفة

منذ 1 ساعة 22 January، 2025
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