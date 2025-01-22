هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين: قوات الاحتلال اعتقلت الليلة الماضية وصباح اليوم 25 فلسطينيا بينهم أسرى سابقون بالضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 22 2025 - 14:04

هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين: قوات الاحتلال اعتقلت الليلة الماضية وصباح اليوم 25 فلسطينيا بينهم أسرى سابقون بالضفة الغربية

منذ 2 ساعة 22 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات