اعلام فلسطيني: سماع صوت انفجار كبير في مخيم جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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January 22 2025 - 10:54

اعلام فلسطيني: سماع صوت انفجار كبير في مخيم جنين

منذ 29 mins 22 January، 2025
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