قناة 14 العبرية: رئيس جهاز الشاباك قد يعلن استقالته خلال الأيام المقبلة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 22 2025 - 10:52

قناة 14 العبرية: رئيس جهاز الشاباك قد يعلن استقالته خلال الأيام المقبلة

منذ 35 mins 22 January، 2025
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