ترامب يعلن عن استثمار 500 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 22 2025 - 03:20

ترامب يعلن عن استثمار 500 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي

منذ 1 ساعة 22 January، 2025
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