ترامب: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة كان يجب تنفيذه قبل أشهر ولو تم ذلك لكنا أنقذنا المزيد من أرواح الأسرى الإسرائيليين لكن بايدن لم يضغط لتحقيق ذلك – موقع قناة المنار – لبنان
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January 22 2025 - 01:44

ترامب: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة كان يجب تنفيذه قبل أشهر ولو تم ذلك لكنا أنقذنا المزيد من أرواح الأسرى الإسرائيليين لكن بايدن لم يضغط لتحقيق ذلك

منذ 31 mins 22 January، 2025
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