حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين : هذه العملية البطولية هي تأكيد على تضامن الشعوب العربية والمسلمة حول قضيتهم المركزية في فلسطين – موقع قناة المنار – لبنان
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January 22 2025 - 00:02

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين : هذه العملية البطولية هي تأكيد على تضامن الشعوب العربية والمسلمة حول قضيتهم المركزية في فلسطين

منذ 55 mins 21 January، 2025
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