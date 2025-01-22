حماس: كل محاولات الاحتلال لكسب إنجاز ميداني في الضفة الغربية، هي محاولات يائسة لن تمحو العار عن جبينه – موقع قناة المنار – لبنان
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January 22 2025 - 00:02

حماس: كل محاولات الاحتلال لكسب إنجاز ميداني في الضفة الغربية، هي محاولات يائسة لن تمحو العار عن جبينه

منذ 1 ساعة 21 January، 2025
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