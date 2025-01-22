حماس: تأتي هذه العملية كرد طبيعي بعد ساعات من ارتقاء عشرات الشهداء والجرحى خلال عدوان الاحتلال على جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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January 22 2025 - 00:02

حماس: تأتي هذه العملية كرد طبيعي بعد ساعات من ارتقاء عشرات الشهداء والجرحى خلال عدوان الاحتلال على جنين

منذ 1 ساعة 21 January، 2025
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