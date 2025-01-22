فلسطين المحتلة: حماس: نبارك عملية الطعن البطولية التي وقعت مساء اليوم في “تل أبيب”، وننعى الشهيد المغربي البطل عبد القاضي عزيز منفذ العملية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 22 2025 - 00:02

فلسطين المحتلة: حماس: نبارك عملية الطعن البطولية التي وقعت مساء اليوم في “تل أبيب”، وننعى الشهيد المغربي البطل عبد القاضي عزيز منفذ العملية

منذ 1 ساعة 21 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة