وسائل إعلام فلسطينية: اشتداد الاشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال بمنطقتي “الحصان” و”طلعة الغبز” بمحيط مخيم جنين، وتفجير عبوتين ناسفتين إحداهما استهدفت جرافة عسكرية – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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January 21 2025 - 22:20

وسائل إعلام فلسطينية: اشتداد الاشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال بمنطقتي “الحصان” و”طلعة الغبز” بمحيط مخيم جنين، وتفجير عبوتين ناسفتين إحداهما استهدفت جرافة عسكرية

منذ 1 ساعة 21 January، 2025
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