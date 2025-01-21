سرايا القدس كتيبة جنين: تمكن مقاتلونا في تمام الساعة 7:55 م اليوم من تفجير عبوة ناسفة أرضية من نوع kj37 بناقلة جند من نوع بوز نمر في محور طلعة الغبز موقعين قتلى وجرحى في صفوف قوات العدو – موقع قناة المنار – لبنان
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January 21 2025 - 22:20

سرايا القدس كتيبة جنين: تمكن مقاتلونا في تمام الساعة 7:55 م اليوم من تفجير عبوة ناسفة أرضية من نوع kj37 بناقلة جند من نوع بوز نمر في محور طلعة الغبز موقعين قتلى وجرحى في صفوف قوات العدو

منذ 1 ساعة 21 January، 2025
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