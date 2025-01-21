الأمين العام للمقاومة الإسلامية في العراق “حركة النجباء” الشيخ أكرم الكعبي: نبارك لكل احرار العالم النصر الكبير في غزة وخصوصا محور المقاومة  – موقع قناة المنار – لبنان
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January 21 2025 - 18:46

الأمين العام للمقاومة الإسلامية في العراق “حركة النجباء” الشيخ أكرم الكعبي: نبارك لكل احرار العالم النصر الكبير في غزة وخصوصا محور المقاومة 

منذ 18 mins 21 January، 2025
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