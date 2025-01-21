حركة المجاهدين الفلسطينية: ندعو كل من يستطيع حمل السلاح في الضفة لرفعه في وجه المعتدين وندعو الأجهزة الأمنية الفلسطينية للانخراط في الدفاع عن شعبها – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 21 2025 - 18:46

حركة المجاهدين الفلسطينية: ندعو كل من يستطيع حمل السلاح في الضفة لرفعه في وجه المعتدين وندعو الأجهزة الأمنية الفلسطينية للانخراط في الدفاع عن شعبها

منذ 46 mins 21 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة