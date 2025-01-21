الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية إلى مخيّم جنين شمالي الضفة الغربية من حاجز الجلمة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 21 2025 - 18:46

الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية إلى مخيّم جنين شمالي الضفة الغربية من حاجز الجلمة

منذ 50 mins 21 January، 2025
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