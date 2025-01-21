وسائل إعلام إسرائيلية: استقالة رئيس الأركان الإسرائيلي ستدخل حيز التنفيذ في شهر آذار، وصرّح هاليفي بأنه استقال عقب الفشل في السابع من أكتوبر – موقع قناة المنار – لبنان
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January 21 2025 - 16:50

وسائل إعلام إسرائيلية: استقالة رئيس الأركان الإسرائيلي ستدخل حيز التنفيذ في شهر آذار، وصرّح هاليفي بأنه استقال عقب الفشل في السابع من أكتوبر

منذ 2 ساعة 21 January، 2025
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