جيش الاحتلال يعلن عن بدء “عملية عسكرية” في جنين بالضفة الغربية المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 21 2025 - 12:50

جيش الاحتلال يعلن عن بدء “عملية عسكرية” في جنين بالضفة الغربية المحتلة

منذ 6 mins 21 January، 2025
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