كتائب القسام: في تاريخ 28/12/2024 أطلقنا صاروخين من نوع “M75” باتجاه مدينة القدس المحتلة من مدينة بيت حانون – موقع قناة المنار – لبنان
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January 21 2025 - 12:48

كتائب القسام: في تاريخ 28/12/2024 أطلقنا صاروخين من نوع “M75” باتجاه مدينة القدس المحتلة من مدينة بيت حانون

منذ 34 mins 21 January، 2025
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