البيت الأبيض: ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يوجه فيه وزير الأمن الداخلي بتغيير تسمية خليج المكسيك إلى خليج أمريكا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 21 2025 - 10:36

البيت الأبيض: ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يوجه فيه وزير الأمن الداخلي بتغيير تسمية خليج المكسيك إلى خليج أمريكا

منذ 2 ساعة 21 January، 2025
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