الدفاع المدني بغزة: انتشال رفاة 66 شهيدا من تحت أنقاض المنازل والمباني التي قصفها العدو الإسرائيلي في جنوب وشمال القطاع يوم أمس – موقع قناة المنار – لبنان
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January 21 2025 - 10:36

الدفاع المدني بغزة: انتشال رفاة 66 شهيدا من تحت أنقاض المنازل والمباني التي قصفها العدو الإسرائيلي في جنوب وشمال القطاع يوم أمس

منذ 2 ساعة 21 January، 2025
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