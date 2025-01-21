ترامب: سنعمل على تسوية العجز التجاري مع الاتحاد الأوربي من خلال فرض رسوم جمركية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 21 2025 - 03:48

ترامب: سنعمل على تسوية العجز التجاري مع الاتحاد الأوربي من خلال فرض رسوم جمركية

منذ 15 mins 21 January، 2025
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